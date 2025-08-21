全日本空輸（ANA）は、ANAマイレージクラブの特典航空券をウェブサイトで払い戻す際、手数料を導入する。8月27日午後1時以降、2026年5月19日搭乗分以降のANA国内線特典航空券もしくは2025年6月25日以降予約・発券分のANA国際線特典航空券、提携航空会社特典航空券を払い戻す場合が対象で、払戻時にはこれまでの3,000マイルに加え、クレジットカード決済で3,000円の手数料を支払うことができる。日本以外の地区では3,000円相当額、