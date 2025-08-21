イングランドのリーグ戦デビューは、決して思うようにいかなかった。松木玖生と菅原由勢が所属するサウサンプトンは８月17日、チャンピオンシップ（イングランド２部）第２節でイプスウィッチと対戦。１−１のドローに終わった。開幕節とリーグカップ初戦に勝利し、同じプレミアリーグからの降格組と対戦したサウサンプトンは、序盤に先制点を献上。だが、前半のうちに追いつき、１ポイントを獲得している。松木と菅原はと