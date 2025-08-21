日本航空（JAL）は、国際線の燃油特別付加運賃（燃油サーチャージ）を、10月発券分から引き上げる。航空燃料のシンガポールケロシンの市況価格の2か月間の平均を、2か月間の為替レート平均で円換算した際の金額に応じて燃油サーチャージの徴収すると定めている。4月から5月までのシンガポールケロシンの市況価格は1バレルあたり平均85.96米ドル、1米ドル145.63円だったため、円貨換算額は12,518円となった。10月1日から11月30日ま