定例記者会見をする消費者庁の堀井奈津子長官。日本マクドナルドに販売方法の改善を要望したと明らかにした＝21日午後、消費者庁日本マクドナルドのおもちゃ付きセットメニュー「ハッピーセット」を巡り転売目的の大量購入や食品廃棄があった問題で、消費者庁の堀井奈津子長官は21日の定例記者会見で、食品ロスにつながらないよう販売方法の改善をマクドナルドに要望したと明らかにした。要望は20日。今月実施したハッピーセッ