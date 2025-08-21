大阪市住之江区の自動車整備工場で８月２１日、従業員の男性が業務用エレベーターに首を挟まれて死亡する事故が発生しました。警察と消防によりますと、８月２１日午前１１時２０分すぎ、大阪市住之江区新北島にある自動車整備工場で、会社の専務から「５０代の男性従業員が資材用エレベーターに首を挟まれた」と１１９番通報がありました。男性従業員は心肺停止の状態で搬送されましたが、病院で死亡が確認されました。男性従業員