２２日のヤクルト戦（神宮）に先発する阪神の高橋遥人投手が２１日、甲子園の室内練習場で行われた練習に参加。キャッチボールや短ダッシュなどで調整した。高橋は神宮でのヤクルト戦に２０２１年の１０月８日以来、４年ぶりの登板となる。村上を含む強力打線に「しっかり投げきらないといけないチームだと思う」と分析した。自身は１３日の広島戦で７回無失点に抑えるなど状態は良好だ。この日の練習は分かれて行われ、ＳＧ