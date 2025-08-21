aespa aespaが出演する『Venue101 Presents aespa THE LIVE』が、8月30日23時からNHK総合で放送される。Venue101は「土曜23時、ライブが生まれる。」をテーマに、アーティストが生み出す、熱量の高いライブを毎週NHKの101stから届ける音楽番組。今回は、4人組グローバルグループaespaが登場。2020年のデビュー以来、数々のヒットを世に送り出し、賞を総なめにし続けている彼女たち。2023年からは積極的にワールドツ