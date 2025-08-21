22日（金）は台風12号や台風から変わる熱帯低気圧が九州南部付近から四国の南海上へと進む見込みです。このため、九州南部や四国太平洋側を中心に雨が降り、雷を伴って非常に激しく降る所もあるでしょう。特に鹿児島ではこれまでの大雨で地盤の緩んでいる所があり、大雨災害の危険度が高まっている所があります。九州南部では土砂災害などに厳重な警戒が必要です。その他の地域は晴れる所が多いですが、北海道は前線が近づく影響で