肥薩おれんじ鉄道によりますと、台風12号による大雨の影響で、21日は終日、阿久根駅～川内駅間の列車運行を取りやめています。また、22日も始発から阿久根駅～川内駅間で運転を見合わせる予定で、線路の安全確認が終了次第、運行を再開する方針とのことです。気象状況により運行計画が変更される可能性がありますので、最新の情報をご確認ください。