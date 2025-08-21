◆パ・リーグロッテ―楽天（２１日・ＺＯＺＯマリン）【楽天】１（左）中島、２（遊）村林、３（一）ボイト、４（二）黒川、５（三）フランコ、６（指）ゴンザレス、７（中）辰己、８（捕）太田、９（右）武藤、▽投＝滝中【ロッテ】１（右）藤原、２（左）西川、３（中）高部、４（指）山口、５（一）ソト、６（二）藤岡、７（三）安田、８（捕）佐藤、９（遊）友杉、▽投＝吉川