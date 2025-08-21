スノーボードの男子ハーフパイプ北京冬季五輪金メダルの平野歩夢（26＝TOKIOインカラミ）が8月21日、都内で行われたスケートボードイベント「UNIQLONEXTGENERATIONDEVELOPMENTPROGRAM」に出席した。連覇を目指すミラノ・コルティナ冬季五輪に向けて「今まで以上の気持ちを持って全力でチャレンジできたら」と決意を新たにした。東京ミッドタウン芝生広場に設置された特設のバーチカルで、小学生向けのスケートボード教