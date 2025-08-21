◇MLBロッキーズ8-3ドジャース(日本時間21日、クアーズ・フィールド)ドジャースの大谷翔平選手が10度目の二刀流出場。メジャー通算1000試合目となりましたが、今季最多の5失点で今季初黒星。打撃は2打数1安打で途中交代となりました。大谷選手は投球を振り返り、「チームに申し訳ないですし、ただただ自分の投球に不満があるというか、情けないなという投球内容だった」と振り返ります。ロッキーズの本拠地であるクアーズ・フィ