新体操の世界選手権で演技する喜田未来乃＝リオデジャネイロ（AP＝共同）【リオデジャネイロ共同】新体操の世界選手権は20日、リオデジャネイロで開幕して個人総合予選の前半2種目が行われ、松坂玲奈（東女体大職）は合計54.500点で17位、喜田未来乃（エンジェルRG・カガワ日中）は52.250点で27位と出遅れた。計4種目のうち得点の高い3種目の合計得点で上位18人が22日の決勝に進む。フープで松坂は27.450点の22位、喜田は26.55