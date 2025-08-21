これから収穫シーズンを迎える山形県内産のコメについて記録的な高温による影響から胴割れや未成熟な粒の発生が懸念されることが21日、明らかになりました。これは県議会農林水産常任委員会で県側が明らかにしたものです。県農林水産部高橋和博部長「7月中に出穂した圃場については出穂期以降に平年より高い気温に遭遇したことから胴割粒及び白未熟粒の発生が懸念される」県の説明によりますと7月の県内の平均気温は平年と