NPB(日本野球機構)が21日の公示を発表。ロッテは吉川悠斗投手を1軍に登録しました。吉川投手は22年育成ドラフト出身。プロ初登板となった1日の西武戦では中継ぎで登板。西武の新戦力・デービス選手からの来日初HRを打たれるも落ち着いた投球を披露し4回67球を投げ、3奪三振、3失点の成績としました。登録抹消されてからのファーム戦では11日のヤクルト戦で先発登板をし5回、4被安打、6奪三振、1失点と好投。今日1軍に再び登録され