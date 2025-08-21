瀬戸内地方は、高気圧に覆われて晴れています。夜も晴れるところが多いでしょう。ただ、夜のはじめごろにかけては局地的に雷雨になる見通しです。激しく降るおそれがあるため、雨の降り方や天気の急変に注意してください。 22日も広い範囲で日差しがよく届くでしょう。香川県では昼過ぎ以降、強い日差しや湿った空気の影響で、雨の降るところがある見込みです。朝の最低気温は岡山で26度、津山で23度、高松で27度でしょう。日中の