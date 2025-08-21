連合の参院選総括原案が21日判明した。立憲民主、国民民主両党が改選1人区の多数で候補を一本化し、野党が自民党に勝ち越したとして「連合と両党が力を合わせれば結果を出せる」と評価する一方、連立政権入りをけん制する内容。