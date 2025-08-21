年々増加し、２００億円以上となっている札幌市の雪対策費用について、今後の経費の規模を検討する小委員会が開かれました。札幌市の雪対策費用は、燃料や人件費の高騰により、ここ１０年で９７億円増加し、２０２４年度は２７８億円となっています。（予算規模検討小委員会宇野二朗委員長）「財政規模の観点から雪対策を考える」委員会では今後予想される人口減少に伴い、税収の減少や担い手不足などが懸念される中、雪対策にか