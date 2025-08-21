２０２４年２月、北海道美幌町のドラッグストアに侵入し、現金およそ２４０万円が入った金庫を盗んだとして、男４人が逮捕されました。建造物侵入と窃盗の疑いで逮捕されたのは、名古屋市の内藤頼容疑者、住居不定の浅井幹太容疑者ら無職の男４人です。４人は２０２４年２月、美幌町のドラッグストアに侵入し、現金およそ２４０万円が入った金庫を盗んだ疑いが持たれています。警察によりますと、４人は知人同士で、防犯カメラの捜