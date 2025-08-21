鹿児島地方気象台は午後4時45分に、万之瀬川水系万之瀬川・加世田川で氾濫危険水位に到達し氾濫のおそれがあるとして、警戒レベル4相当の氾濫危険情報を出しました。【映像】加世田川の様子これは、避難指示発令の目安です。直ちに市町村からの避難情報を確認するとともに各自安全確保を図るなど、適切な防災行動をとってください。（ANNニュース）