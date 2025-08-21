埼玉県八潮市で発生した道路陥没事故を受け、全国で実施されている下水道管の調査で、札幌市が調査の様子を初めて公開しました。８月２０日夜、札幌市白石区で実施された下水道管の調査です。この調査は埼玉県八潮市で１月に発生した道路陥没事故を受けて、直径２メートル以上、設置から３０年以上経過した下水道管を対象に、全国で実施されています。２０日の調査は水の利用が少なく水位が低い夜間に行われました。作業員が