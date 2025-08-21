アイスクリームショップのカウンターの向こうからこちらを見つめるアメリカグマ/KCRA via CNN Newsource米カリフォルニア州サウスレークタホ（ＫＣＲＡ）米カリフォルニア州サウスレークタホにあるアイスクリームショップへの通報を受け、駆けつけた保安官たちは恐ろしい犯罪に遭遇した。店内には甘いアイスクリームを探し求める１頭の熊が侵入していた。エルドラド郡保安官事務所は、１７日早朝に当該の店舗に駆けつけたと発表し