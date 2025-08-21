JR九州によりますと、台風12号による大雨の影響で、22日は以下の区間で始発から夕方ごろまで運転を取りやめる計画です。鹿児島本線：川内～鹿児島中央日豊本線：国分～鹿児島中央指宿枕崎線：鹿児島中央～五位野、五位野～枕崎一方、九州新幹線は22日始発より通常通りの運行を予定しています。なお、気象状況により運行計画が変更される可能性がありますので、最新の情報にご注意ください。