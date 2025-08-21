◆パ・リーグ日本ハムーオリックス（２１日・エスコンＦ）【オリックス】１（中）広岡、２（指）西川、３（一）太田、４（右）杉本、５（左）中川、６（二）西野、７（遊）紅林、８（捕）若月、９（三）宗、▽投＝宮城【日本ハム】１（右）水谷、２（一）清宮幸、３（三）郡司、４（指）レイエス、５（左）野村、６（二）石井、７（中）万波、８（捕）田宮、９（遊）水野、▽投＝バーヘイゲン