ＨＲＣ（ホンダ・レーシング）は２１日、スーパーＧＴのＧＴ５００クラスで活躍してきた伊沢拓也（４１）が今季最終戦（１１月１〜２日、モビリティリゾートもてぎ）をもってＧＴ５００での活動を終了すると発表した。デビューは２００７年。翌０８年からフル参戦して計１９シーズンに渡ってホンダのドライバーとして活躍した。これまで５世代のマシンを操って通算７勝。表彰台には２８回も上がった。正確で明快なフィードバッ