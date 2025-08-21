元AKB48のメンバーでタレントの佐藤すみれが自身のInstagram更新。投稿では「今日オープンのLIMITED STOREに行ってきました」と切り出し、思い出を振り返るように「思えば10代の頃から着ていたなぁ…SNIDEL 20周年記念のショップだそうです」と4歳の娘と限定ショップへ訪れた様子を複数枚の写真を添えて投稿した。佐藤は続けて、「コスメもあり、ルームウェアもあり、ガチャガチャもあり、カフェメニューもあり、フォトスポットも