女優の松本若菜（41歳）が、10月放送開始予定の日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」（TBS系）に出演することが決まり、インタビューに対応。「なんか私は馬とご縁があったんだなっていう風に思います」と語った。人間と競走馬の20年にわたる壮大な物語――10月スタートの日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」に出演する佐藤浩市と松本若菜がインタビューに対応。松本は「私、日曜劇場に出るのが夢の1つで、だからお話伺った時は本当