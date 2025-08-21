日本バレーボール協会は２１日、世界選手権（２２日開幕、タイ）に臨む女子日本代表１４選手を発表した。アウトサイドヒッター（ＯＨ）で主将の石川真佑（ノヴァーラ）、７月まで行われたネーションズリーグ（ＮＬ）で日本人最多得点の和田由紀子（ＮＥＣ川崎）、ドイツ１部リーグに参戦を表明している１９歳の秋本美空、セッター関菜々巳（アルシーツィオ）らが順当に選出。４位に入ったＮＬ決勝大会と変わらないメンバーが名を