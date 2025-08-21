お笑いコンビ「かまいたち」の山内健司（44）が20日放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・17）に出演。自宅の購入金額を見事に当てた芸人を明かした。「前に家を買った」という山内。「サバンナ」八木真澄と共演した際「いつ買った、場所、その時と比べて今安い？」などと質問されたという。八木と言えば昨年10月に合格率10％と言われる難関資格ファイナンシャルプランナー1級を取得したことで話題になった