お笑いコンビ「空気階段」の鈴木もぐら（38）が21日、ニッポン放送「ナイツザ・ラジオショー」（月〜金曜後1・00）に生出演。元NHKでフリーアナウンサーの中川安奈（31）を「自己顕示欲のバケモン」と評したことについて語った。もぐらは5日、テレビ朝日「ロンドンハーツ」（火曜後11・15）に出演し、スタジオにいる女性陣を付き合いたい順にランキング形式で発表。中川を最下位にし「自己顕示欲のバケモン」などとイジッて