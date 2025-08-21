元NHKアナウンサーで現在はフリーアナウンサーの久保純子が自身のInstagramを更新。ロックバンド「プリンセス プリンセス」の元ボーカル・岸谷香とニューヨークを満喫する様子を複数枚の写真を添えて投稿。投稿の中で久保は、「香ちゃんは、日本帰国後すぐに始まる「弾き語りツアー」のリハと準備。私は、幼稚園の新年度に向けた講習の日々。昼間は互いにめいいっぱい仕事して、夜はウチでまったりご飯を食べてから、時々NYの街へ