第107回全国高校野球選手権第107回全国高校野球選手権は21日、甲子園球場で第14日が行われた。準決勝第1試合で、県岐阜商（岐阜）はタイブレークの延長10回の末に2-4で日大三（西東京）に敗れた。公立で唯一8強に名を連ね、優勝まで2勝に迫った快進撃にネットでは賛辞やねぎらいの声が続出した。県岐阜商の鮮烈な夏が終わった。日大三との準決勝はタイブレークの延長へ。10回に2点奪われると、2-4で敗れた。公立校で唯一の8