台風12号が発生し、奄美地方を除く鹿児島県で21日夕方から22日夕方にかけて、線状降水帯が発生する恐れがあります。今月8日の記録的な大雨で甚大な被害を受けた霧島市の住民からは、不安の声が聞かれました。中継でお伝えします。鹿児島県内は今月8日、線状降水帯が2度発生し記録的な大雨に見舞われました。1人が死亡したほか、住宅2棟が全壊、床上・床下浸水は合わせて1203棟に上り、霧島市も浸水の被害を受けました。復旧作業が