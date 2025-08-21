香川県庁 毎年10月は「個別労働紛争処理制度」の周知期間です。香川県と県労働委員会、香川労働局が2025年10月、無料労働相談会を開催します。 労働者と事業主などを対象に、解雇、賃金未払い、労使間トラブル、パワハラなどについて労働問題に詳しい専門家が相談に応じます。 10月4日と5日は香川県社会福祉総合センター（高松市）、6日は丸亀市役所、7日はさぬき市役所、8日は香川県三豊合同庁舎（観音寺市）、9