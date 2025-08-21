乳がんの早期発見やがん検診の大切さを呼びかけようと、8月21日、高知市の商店街で、高知ファイティングドッグスの選手たちが啓発のチラシを配りました。高知ファイティングドッグスでは、9月5日のホーム公式戦を「ピンクリボンDAY」と題して、乳がんをはじめとしたがん検診を啓発するイベントを行います。21日、高知市の帯屋町商店街でドッグスの選手や企画を共催する日本生命高知支社の社員など20人あまりが、啓発のチラシ