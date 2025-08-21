女優の石井杏奈が自身のInstagramを更新「夏、ラストスパートだ」とコメント。投稿には石井の金髪ボブとイエローのワンピース姿の写真を複数枚添えらえれている。投稿にファンからは、「杏ちゃんほんとに可愛くて大好き」「本当に金髪が似合う」「金髪ボブまじ可愛い」といった翔算のコメントが多く寄せられている。石井は7月25日の投稿で金髪へのイメージチェンジを報告していた。 この投稿をInstagramで見る