◇マイナーリーグ タコマ7-6オクラホマシティー（日本時間21日、チーニー・スタジアム）ドジャースの佐々木朗希投手が日本時間21日、2度目のリハビリ登板を行いました。日本時間5月10日の登板を最後に、右肩のインピンジメント症候群で負傷者リスト入りとなっていた佐々木投手。この日は、3Aオクラホマシティーの一員として、ロッキーズ傘下3Aタコマ戦に先発した佐々木投手。3回1/3、60球を投げ、3安打、3四球、2奪三振、2失点の成