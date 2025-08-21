カネミツは２１日の取引終了後、２６年３月期の期末配当予想について普通配当の１６円に東京証券取引所上場２０周年の記念配当５円を上乗せし、計２１円にすると発表した。中間配当（１５円５０銭）とあわせて、年間３６円５０銭（前期３０円）になる見込み。 出所：MINKABU PRESS