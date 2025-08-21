8月15日の『探偵！ナイトスクープ』（テレビ朝日系）は、話題の過去回を紹介する「リターンズ」を放送。「ラーメン屋のイケメンに恋した5歳の娘」（2024年9月20日放送）では、店員に“恋”をしてしまった5歳児のある願いをサポートした。【映像】5歳娘がイケメン店員をおかずにラーメンを食べる様子視聴者から寄せられた依頼にもとづいて、探偵局長が部下の探偵たちを野に放ち、世のため、人のため、公序良俗・安寧秩序を守る