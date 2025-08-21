インタビューに答える東京スター銀行の伊東武頭取東京スター銀行が9月にも熊本市に支店を設けることが21日、分かった。半導体受託製造の世界的大手、台湾積体電路製造（TSMC）が熊本県菊陽町に工場を建設し、周辺では住宅地や商業施設の開発で地域経済が活性化。出張所を支店に格上げする。海外からの駐在員や九州に進出する取引先の資金需要を取り込むのが狙いだ。伊東武頭取（62）が共同通信とのインタビューで明らかにした