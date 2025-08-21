JR軽井沢駅前で集まった人たちに手を振られる上皇ご夫妻＝21日午後、長野県軽井沢町（代表撮影）上皇ご夫妻は21日、静養のため、新幹線で長野県軽井沢町に入られた。夏の恒例で29日に帰京する。午後3時ごろ、JR軽井沢駅に到着し、ご夫妻は手をつないでゆっくりと歩き、上皇さまは集まった人たちに笑顔で手を振った。滞在中は、中国の旧満州から引き揚げてきた人々が、戦後に入植した大日向開拓地に足を運ぶ。上皇さまは心臓