人気ロックバンド「MrsGREENAPPLE」10周年記念ライブの公式を装った偽配信サイトの画面アーティストによる音楽ライブの偽配信サイトが約60件確認されたとして、セキュリティー会社「トレンドマイクロ」が注意を呼びかけている。視聴しようとするとクレジットカード決済を求められ、カード情報を盗むことが狙いとみられる。「今すぐアクセスして、一緒に見届けよう」。人気ロックバンドの10周年記念ライブ当日、公式Xアカウ