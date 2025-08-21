¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Ï8·î26Æü¡¢¡Ö¥·¥ó¤ª¤à¤¹¤ÓÆóÅáÎ®¡¢È¯É½¡£¡×¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¤ª¤Ë¤®¤êÀìÌçÅ¹¡Ö¤Ü¤ó¤´¡×´Æ½¤¤Î¤ª¤à¤¹¤Ó2¼ïÎà¤È¡¢¡Ö³Á°Â¡×´Æ½¤¤Ë¤è¤ë¤ª¤à¤¹¤Ó2¼ïÎà¤òÁ´¹ñ¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥·¥ó¤ª¤à¤¹¤ÓÆóÅáÎ®¡¢È¯É½¡£¡û¤Ü¤ó¤´´Æ½¤"¿Ê²½·Ï"¡ÖÂç¤­¤Ê¤ª¤à¤¹¤Ó¡×º£Ç¯3·î¤Ë"¤ª¤à¤¹¤ÓÆóÅáÎ®"¤È¤·¤ÆÈ¯Çä¤·¤¿¡Ö¤Ü¤ó¤´´Æ½¤¼ê´¬¤ª¤à¤¹¤Ó¡×¤ÏÎß·×760Ëü¿©¤òÈÎÇä¤¹¤ë¤Ê¤É¹¥É¾¤òÇî¤·¤¿¡£¤Ü¤ó¤´Æ±ÍÍ¤Ë¡Ö¤´¤Ï¤ó¤¿¤Ã¤×¤ê¡×¤Ç¶ñºà¤òÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Í×