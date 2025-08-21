ナショナルズの小笠原慎之介投手が20日（日本時間21日）、本拠地メッツ戦に7回から3番手として登板。1回を3者凡退で退け、初ホールドを記録した。メッツ先発の千賀滉大投手は5回0／3を6安打5失点で今季5敗目。試合は5－4でナショナルズが勝利し、連敗を2で止めた。 ■10球中9球がストライク 5－4の7回から3番手で登板した小笠原。まず対峙したのは、昨シーズン大谷翔平投手（ドジャース）とMVPを