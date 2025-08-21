埼玉県警本部＝さいたま市浦和区7月投開票の参院選で特定の候補者に関心を持たせる内容のクイズを会社の労働組合会報に掲載し、公選法が禁じる署名運動をしたとして、埼玉県警は21日、同法違反の疑いで50代男性2人を書類送検した。県警によると、2人は県内に本社がある会社の労組執行委員長と書記長で、クイズの解答と氏名を書くようインターネットなどで求めていた。同法違反でネット署名を摘発するのは初めて。県警によると