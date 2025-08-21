20日、韓国・坡州の自身の水田で取材に応じる沈炯輔さん（共同）【ソウル共同】韓国から日本へのコメ輸出が急増し、今年の年間輸出量は過去最大だった2012年の50倍を超えそうだ。日本での急激な値上がりで、関税分を上乗せした価格でも競争力がある状態となったためだ。国内消費の減少や価格低迷に悩んできた韓国のコメ農家は新たな販路の拡大に期待を寄せている。韓国で一般的に食べられるコメは日本と同様に粘りが強いジャポ