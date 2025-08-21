追加される特定利用空港・港湾政府が防衛力強化の一環で、有事の際の自衛隊や海上保安庁による利用に備えて整備する「特定利用空港・港湾」に青森、宮城、山口3県の計4カ所を追加する方針を固めた。近く関係閣僚会議で決める。政府関係者が21日明らかにした。今回の追加で全国の対象施設は14空港、26港湾の計40カ所となる。追加されるのは青森県の青森空港と青森港、宮城県の仙台空港、山口県の山口宇部空港。政府は自衛隊と海