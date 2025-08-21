コンゴ（旧ザイール）の首都キンシャサ郊外の倉庫から運び出されるUSAIDの支援物資＝4月（共同）アフリカがトランプ米政権の政策に翻弄されている。対外援助を担った米国際開発局（USAID）の廃止が7月初めに正式発表され、各国に大打撃となっている。「相互関税」でも振り回され、経済への影響が懸念される。USAIDはアフリカ各国で、食料や保健衛生などの支援事業を行ってきた。米紙によると、サハラ砂漠以南のアフリカは2024