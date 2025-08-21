スケートボードのイベントで話す平野歩夢＝21日、東京都港区スノーボード男子ハーフパイプで北京冬季五輪金メダルの平野歩夢（TOKIOインカラミ）が21日、東京都内でスケートボードのイベントに出席し、開幕まで半年を切った2連覇が懸かるミラノ・コルティナ五輪に向け「今まで以上の気持ちを持って挑みたい。全力で、自分が後悔しないような形でチャレンジできたら」と抱負を語った。この日は次世代育成活動として、子どもたち