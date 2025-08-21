¥Ë¥³¥ó¤Î²£ÉÍÀ½ºî½ê¡ÊÆ±¼ÒÄó¶¡¡Ë¥Ë¥³¥ó¤Ï21Æü¡¢¸²Èù¶À¤Ê¤É¤Î³«È¯¤äÀ½Â¤¤òÃ´¤¦²£ÉÍÀ½ºî½ê¡Ê²£ÉÍ»Ô¡Ë¤ò9·î30Æü¤ËÊÄº¿¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£³«È¯¡¢À¸»ºµ¡Ç½¤Î½¸Ìó¤¬ÌÜÅª¤Ç¡¢Æ±À½ºî½ê¤Îµ¡Ç½¤ä¿Í°÷¤ÏÅìµþÅÔÆâ¤ÎËÜ¼Ò¤ä¿ÀÆàÀî¸©Æâ¤ÎÊÌ¤ÎµòÅÀ¤Ë°ÜÅ¾¤¹¤ë¡£²£ÉÍÀ½ºî½ê¤Ï¸²Èù¶À¤Î¤Û¤«¡¢»º¶Èµ¡´ï¤Ê¤É¤Î¸¦µæ³«È¯¤âÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£7·îËö»þÅÀ¤Î½¾¶È°÷¿ô¤ÏÌó350¿Í¤Ç¡¢ÉßÃÏÌÌÀÑ¤ÏÌó2ËüÊ¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¡£µ¡Ç½¤ä¿Í°÷¤ÏÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¤ÎËÜ¼Ò¤ä²£¿Ü²ìÀ½ºî½ê¡Ê¿ÀÆà